Un Nàstic en inferioritat cedeix després de lluitar contra les adversitats

El Gimnàstic de Manresa va tenir moltes opcions per puntuar en la seva complicada visita al camp del Cornellà per deixar la feina feta per la permanència, però va topar amb unes decisions arbitrals desencertades que els van condemnar a la derrota. Ambdós equips van estar molt igualats fins al minut 30, quan els manresans es van quedar amb un home menys per l'expulsió del porter. Víctor va tocar la pilota amb la panxa fora de l'àrea però l'àrbitre va interpretar que l'havia tocat amb les mans i el va enviar al vestidor. Iu va debutar a la Divisió d'Honor en substituir Llorenç.

A partir d'aquí els locals van tenir la possessió de la pilota davant d'un conjunt bagenc que va gaudir d'espais però sense estar encertats. Amb aquest resultat d'empat a zero es va arribar al descans. A la represa el Cornellà va aprofitar la seva única oportunitat durant tot el partit per marcar l'1-0. El conjunt entrenat per Ferran Costa va sobreposar-se a totes les adversitats i va gaudir d'un parell d'ocasions molt clares per intentar empatar.

Al minut 67 el davanter Escamilla va desaprofitar un clar mà a mà davant del porter local. Sis minuts més tard, el capità Priego va desaprofitar un altre clar mà a mà amb el porter local, però la seva vaselina va estavellar-se al pal. En els darrers compassos els visitants van pressionar però no van tenir cap opció per empatar.

Amb la derrota del Sant Andreu per 2-1 al camp del Gimnàstic de Tarragona, els escapulats es mantenen quatre punts per sobre de la permanència a falta de tres jornades. La setmana vinent els bagencs tenen partit vital davant la Damm.