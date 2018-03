El Prat desbanca l'ICL del segon lloc amb una pallissa a l'Araberri

El CB Prat va tornar a pujar ahir fins a la segona posició de la classificació de la LEB Or, desbancant-ne l'ICL Manresa, després de la seva contundent victòria a la pista de l'Araberri. L'equip basc, que té el segon millor atac de la competició, amb gairebé 83 punts de mitjana, només en va poder anotar 49 davant la forta defensa imposada pels catalans.

L'equip d'Arturo Fernández va trencar el partit en el segon quart, amb un parcial de 8-27. Un cop massa dur per als bascos, que no van poder reaccionar a la segona meitat. A la represa, la diferència no va deixar de créixer i va arribar a ser de 29 punts al final del tercer període, un marge que els locals van poder maquillar una mica al final del partit.

El Prat va aconseguir que els dos millors anotadors de l'Araberri, els nord-americans Alec Wintering i Johnny Dee, només van sumar 21 punts. L'equip basc, a més, va signar un mal percentatge de triples, amb dos llançaments anotats de 23 intents. I només van repartir tres assistències en total. Per part del Prat, els millors van ser Blanch, Portugués i Saúl Blanco, tots tres amb 12 punts.

Amb aquest triomf, el Prat es manté a una victòria del líder i n'agafa una d'avantatge respecte a l'ICL Manresa, amb qui s'haurà d'enfrontar en la penúltima jornada de lliga regular.