Andreu: «En el futbol hi juga el factor sort i aquest no l'hem tingut de cara»

Dani Andreu, el tècnic del Manresa, qui precisament la temporada passada va dirigir la Grama i el va ascendir a Primera Catalana, es mostrava serè després d'un partit de molts nervis i d'emocions fortes fins al final. Ell va comentar que «en el futbol hi juga el factor sort, i aquest no l'hem tingut de cara. Més o menys el partit s'ha desenvolupat com pensàvem, i, malgrat la derrota, estic molt content dels meus jugadors perquè fins al final han fet el que havíem treballat durant la setmana amb alguns canvis de sistema per treballar l'atac estàtic. La primera part certament no l'hem jugada del tot bé, però, malgrat encaixar un 0 a 2, l'equip ha estat sencer fins al darrer moment, i contra el líder. L'arbitratge tampoc no ens ha ajudat; el primer gol seu ve donat per una acció interpretable i el segon sembla fora de joc».

Andreu té clar que ara el que toca és «pair la derrota, i a partir de dimarts treballlar per aconseguir la segona plaça al final de lliga. Tenim equip per aconseguir-ho, tot i que la resta de conjunts no ens ho posaran fàcil».

L'entrenador de la Grama, Garcia Escribano, va comentar que «m'esperava un equip complicat, com així ha estat davant un també aspirant a l'ascens, amb un gran potencial. El partit ha estat un cara o creu i ens ha sortit cara».