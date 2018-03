El Barça reacciona a temps i el València li manté el pols

Rafa Martínez, autor de 13 punts, defensat per Rodrigo San Miguel

El Barça Lassa va patir per defensar la segona posició de la classificació en la seva visita a Burgos (101-103). Els blaugrana van fer una primera part molt dolenta i van arribar a perdre per 15 punts de diferència. Però van reaccionar a la represa, per mitjà d'un gran Thomas Heurtel. El base francès va anotar 26 punts i va repartir 13 assistències, una xifra rècord d'un jugador del Barça a l'ACB. I un compatriota seu, Edwin Jackson, va anotar la cistella de la victòria a la pròrroga.

Amb el mateix balanç que el Barça (16-7), a la tercera posició, hi ha el València, que va superar l'Iberostar Tenerife per 74-61. El santpedorenc Rafa Martínez, amb 13 punts, va ser un dels destacats del conjunt taronja, juntament amb Bojan Dubljevic (18) i Will Thomas (16). Al Tenerife, entre els dos exbases del Manresa van sumar 6 punts: San Miguel (6) i Davin White (0).

La quarta posició és per al Baskonia: l'equip de Pedro Martínez està empatat amb el Barça i el València. Ahir, el conjunt basc va passar per sobre d'un altre equip de play-off, l'Herbalife Gran Canària (91-66). Granger, amb 16 punts, i Janning i Poirier, amb 15 cada un, van ser els botxins del conjunt que entrena Luis Casimiro i que ara és vuitè (14-9).

Davant del Gran Canària hi ha l'Andorra, que ahir va superar amb claredat el Múrcia d'Ibon Navarro (90-70). Els homes que entrena Joan Peñarroya estan protagonitzant una gran remuntada i ja estan consolidats en posicions de play-off.

També ocupa una posició de privilegi, concretament la cinquena, el Montakit Fuenlabrada, que ahir va superar l'Unicaja a Màlaga en un duel directe (82-86). De res va servir als andalusos el gran partit de Nedovic, autor de 24 punts. El letó Roland Smits i el croat Marko Popovic es van combinar per anotar 39 punts i van ser els botxins de l'Unicaja.

Lluny dels llocs de play-off, però sense patir pel descens, hi són el Gizpukoa i l'Estudiantes, que ahir es van enfrontar: triomf dels bascos per 101-91. I també va guanyar el Bilbao al Betis (93-79), en un duel d'equips amb l'aigua al coll: la victòria permet als bilbaïns tenir dos partits de marge sobre el descens, que precisament marca el Betis (5-18). Els andalusos són penúltims, només davant d'un Joventut ensorrat (4-19).