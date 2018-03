El Calaf anima la lliga amb un valuós empat contra el líder

El Calaf es va convertir en el botxí del líder Viladecavalls, que veia truncada la seva ratxa de cinc victòries consecutives, encara que es manté sense conèixer la derrota des de fa quinze partits.

Després d'una primera part més igualada de l'esperat, el Viladecavalls va posar una marxa més i es va avançar en el marcador amb un gol de penal. Tot i això, els calafins no van defallir i van mantenir la intensitat durant els 90 minuts de joc. Així, en la sortida d'un córner, van fer l'empat definitiu per estrènyer la lliga quan falten deu jornades per al final.