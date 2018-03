El Castellbell supera per la mínima l'Avinyó (2-1) i s'apropa al lideratge

?El Castellbell es va imposar per la mínima a l'Avinyó, líder de la categoria, i segueix sumant de tres en tres. Es troba en una gran ratxa, ja que acumula dotze partits seguits sense conèixer la derrota. En la propera jornada visita la Pirinaica B. Per altra banda, l'Avinyó, que portava deu enfrontaments seguits guanyant, veu com se li trenca la ratxa. Tot i així, segueix líder però a només un punt del Castellbell. El proper cap de setmana rebrà la Balconada, en un altre duel complicat.