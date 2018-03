Dovizioso guanya el pols a Márquez i lidera MotoGP

El pilot italià Andrea Dovizioso (Ducati) es va convertir ahir en el primer líder de MotoGP després d'imposar-se al Gran Premi de Qatar, prova inaugural del Mundial. Dozi va protagonitzar un gran duel amb el cerverí Marc Márquez (Honda), que va acabar segon, mentre que l'italià Valentino Rossi (Yamaha) va completar el podi.

«Perdre un duel en un dels circuits que m'agraden, on sóc fort, em fa una mica més de mal. Però perdre un duel en un circuit en el qual pateixo, on una segona posició ja és com una victòria, no em fa mal tant», explicava Marc Márquez al final de la cursa.

«Tant al Red Bull Ring, com a Motegi o aquí, la qüestió era sobreviure, no perdre molts punts. Potser un altre s'hagués conformat amb la segona posició. No sé si s'ha vist a la televisió, però anava completament al límit», va afegir el pilot de Cervera.

«Márquez té raó quan diu que els duels que li he guanyat han estat en circuits que no li van bé», va admetre Dovizioso. «És bo per a mi guanyar-lo, però cal ser objectiu. No esperava tenir-lo tan a prop a les últimes voltes. I la part dolenta, entre cometes, és haver-lo tingut tan a prop».

D'aquesta manera, Dovizioso, vigent subcampió de la categoria reina, aconsegueix la 18a victòria de la seva carrera, la novena a MotoGP. Tot, després d'una espectacular lluita amb Márquez, que el va fer suar per ser el primer a veure la bandera a quadres.

El gironí Maverick Viñales va acabar finalment sisè, just davant de Dani Pedrosa, setè. A més, Tito Rabat (Ducati) va ser onzè, Álvaro Bautista (Ducati), tretzè, i Aleix Espargaró (Aprilia) va ser dinovè. Álex Rins, Jorge Lorenzo i Pol Espargaró no van acabar la cursa.



Marc Márquez salva el podi

A Moto2, l'italià Francesco Bagnaia va signar una sòlida victòria per davant del seu compatriota Lorenzo Baldassarri, en una prova en la qual el cerverí Àlex Márquez va defensar el tercer lloc, malgrat que va trencar el fre del darrere i va fer les últimes voltes sense poder frenar.

A Moto3, el madrileny Jorge Martín va sumar la primera victòria de la temporada, amb el valencià Arón Canet i el italià Lorenzo Dalla Porta com a segon i tercer, respectivament. Després d'acomiadar la temporada 2017 amb el seu primer triomf, Martín va seguir la bona ratxa ahir a Qatar.