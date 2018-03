Dura derrota del Sammic abans de visitar el Congost

El proper rival de l'ICL Manresa a la LEB Or, el Sammic, va perdre ahir de pallissa a la seva pista davant el Palència (69-86). El conjunt basc només va plantar cara a la segona meitat, quan ja perdia per 18 punts. Un avantatge construït pel gran encert del Palència, que va signar un 13 de 20 triples (65% d'encert). En aquest apartat, els dos bases visitants van ser els més encerts: 4/4 d'Enric Garrido i 2/2 del bosnià Sani Campara.

Andrés Miso i Nikola Cvetinovic, amb 13 punts cada un, van ser els màxims anotadors del Palència, vuitè classificat de la LEB Or i l'equip que ara mateix li tocaria enfrontar-se a l'ICL Manresa en un hipotètic duel de play-off. Per part del Sammic, els millors van ser el pivot Vasilje Vucetic (12 punts), que està cedit pel Bilbao, i Montgomery Evans (11).

Després del partit, el tècnic del Sammic, Lolo Encinas, va enviar un missatge als seus jugadors, ara que només són un partit per sobre del descens després de la victòria del cuer Clavijo, precisament, davant l'ICL Manresa. Per a l'entrenador del Sammic, el partit del proper cap de setmana, contra el Barça B, és clau. I sembla que la visita de dimecres a Manresa els fa nosa: «No hem de sortir de la línia perquè després tenim un partit important aquí, amb un rival directe».

Encinas va lamentar que el seu equip mostrés ahir una mala imatge davant la seva afició. «Sabíem que ara és un moment dur del calendari. Ens sentíem bé jugant a casa i ara ve una sortida perillosa, sobretot perquè el Manresa va perdre a Logronyo». Respecte a l'ICL, Encinas va destacar que «té un nivell d'ACB, un equipàs, amb un físic terrible. Són l'equip que lluita amb el Breogán, juntament amb el Prat».

El punt positiu de jugar entre setmana és que el Sammic no tindrà temps de pensar en la derrota d'ahir, segons el seu tècnic: «Juguem ràpid a Manresa. Tenim dos entrenaments i ja agafem l'autobús dimecres al matí per jugar al vespre. Intentarem competir el millor possible per saber quin equip som».

L'altre partit disputat ahir no va afavorir el Sammic: el Palma va guanyar en la seva visita a Osca i va sumar el novè triomf, per allu-nyar-se del pou de la classificació. Els balears han encadenat tres triomfs després d'una mala ratxa de set derrotes seguides.



El Lleida fa fora Comenge

Un altre dels equips implicats en la lluita pel descens, el Força Lleida, va destituir ahir Borja Comenge Després d'encaixar divendres la cinquena derrota seguida, el club va anunciar l'adéu del tècnic. «Aquest càrrec l'ocuparà provisionalment Jorge Serna, fins ara entrenador assistent de l'Actel Força Lleida», va informar el club lleidatà en el mateix comunicat.