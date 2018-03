El Gironella no aprofita les seves oportunitats davant del Can Rull

El Gironella va tornar a encaixar una nova derrota, aquesta vegada davant un rival directe per la permanència, el Can Rull. L'equip entrenat per Ponti disputa un bon partit però no sap aprofites les ocasions per marcar.

Ambdós conjunts van estar molt anivellats en els primers compassos. Els locals, amb el control de la pilota, topaven amb un conjunt berguedà que buscava les bandes per generar perill. Al minut 34, els locals van aprofitar un penal dubtós per agafar avantatge abans d'arribar al descans. A la represa, el partit es va animar i, ja en el primer minut, en un córner, el central Raya rematava a plaer per posar el 2-0. El conjunt visitant va saber reaccionar al moment i en la següent jugada Santmartí va ser capaç d'aprofitar una centrada al primer pal per retallar distàncies, 2-1. Amb aquest gol, els jugadors del Gironella van fer-se amb el control del partit i van començar a generar molt perill.

Els jugadors locals, tancats al seu camp, van saber aguantar les embestides d'un conjunt visitant que es va anar desgastant amb el pas dels minuts. Ja al temps de descompte, el Can Rull era capaç de sentenciar el partit amb el tercer gol 3-1.