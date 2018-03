El jove Álvaro Hodeg és el primer líder de la Volta

El jove ciclista Álvaro José Hodeg (Quick-Step) és el primer líder de la 98ª edició de la Volta Ciclista a Catalunya. El colombià de només 21 anys no ha tingut rival a l´arribada massiva de Calella i s´ha imposat amb total autoritat a Sam Bennet (Bora) i Jay McCarthy (Bora).



El ciclista bagenc Jordi Simón (Burgos) ha finalitzat l'etapa en una molt meritòria dotzena posició. El de Navàs, sempre combatiu, s'ha infiltrat a l'esprint final i ha signat un lloc de privilegi que li permet ser el primer en la classificació dels catalans.



La primera etapa de la Volta ha estat protagonitzada per una escapada de sis corredors, Grivko (Astana), Turek (Isreal), Molina (Caja Rural), Bohli (BMC), Ezquerra (Burgos), Irizar (Trek). El pilot els ha tingut controlats en tot moment i ha esperat a la part final de l'etapa per neutralitzar-los. L´últim supervivent del tall ha estat Jesús Ezquerra, company del navassenc Jordi Simón a l´equip Burgos.





Amb Ezquerra neutralitzat a falta de 22 quilòmetres, el conjuntha agafat les regnes per imprimir una velocitat de creuer i conduir el pilot cap al cor de Calella en un descens vertiginós.Allí, en els metres finals, l´equipha preparat magistralment l´arribada al joveque ha demostrat que té un futur brillant per endavant al vèncer amb total comoditat.El colombià és el primer líder de la prova catalana i demà tindrà una nova oportunitat per repetir en la segona jornada de la Volta, entre Mataró i Valls (175,6 km)., en concret, passarà per la ciutat d'Igualada i difrents pobles de la comarca de l'Anoia.La, una de les proves ciclistes més prestigioses del calendari internacional, ha donat el tret de sortida aquest dilluns amb una etapa deamb inici i final a la localitat de(Maresme).Durant els pròxims sis dies, els millors corredors del món circularan per les carreteres catalanes per arribar diumenge a Barcelona, on els espera el tradicional circuit a Montjuïc. En el trajecte, la Volta trepitjarà el territori central, amb presència en comarques comAlejandro Valverde (Movistar Team), Nairo Quintana (Movistar Team), Fabio Aru (Emirates), Thibaut Pinot (Groupama), Sergio Henao (Sky), Dan Martin (Emirates) o els germans Yates (Michelton) són els noms més destacats d'una edició que també compta amb la presència del brillant ciclista català(Movistar Team), recent guanyador de la París Niza i del bagenc, un corredor sempre combatiu.