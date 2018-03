La Joviat fa un pas endavant i venç en un duel d'importància a Cornellà

L'equip júnior del Bàsquet Joviat va aconseguir una nova victòria de mèrit, aquesta a la sempre complicada pista del CB Cornellà, per un resultat final de 45-49.

L'enfrontament va començar amb molts nervis per part d'ambdós conjunts, ja que era un partit clau per tal de poder entrar a les fases de permanència. Tot i així, l'inici del partit va ser dominat per les locals, que amb molta intensitat van impedir que la Joviat es trobés còmoda dins la pista i, gràcies a l'encert exterior i diverses bones accions ofensives, tancaven el primer quart davant en el marcador (11-6).

En el segon quart, les manresanes van posar una marxa més en defensa, fet que va complicar el joc ofensiu de les de Cornellà, i va permetre a les bagenques imposar un ritme ràpid i trobar accions de contraatac per tal de capgirar el marcador i anar a la mitja part guanyant (19-22).

El partit es va mantenir molt anivellat en el tercer període, que van ser uns minuts de desconcert. Cap dels conjunts no va prendre el domini del joc, i l'encert va ser escàs durant tot el període, que va acabar 29-30 i deixava pas a un darrer període decisiu.

L'arrancada de l'últim quart va ser favorable a les locals, que van clavar un parcial de 7-0 i van tornar a posar-se davant en l'electrònic. No obstant, sense deixar-se endur per la pressió, la Joviat va anotar tres triples i no va fallar en els tirs lliures decisius, va saber llegir els darrers minuts del duel fins aconseguir l'important triomf.