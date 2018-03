La Joviat s'imposa davant el GEiEG en un partit que domina de cap a peus

La Joviat es va imposar amb claredat a un dels seus rivals directes, el GEiEG, per un bon 66-51 que els dóna la tretzena victòria i que col·loca les manresanes cinquenes a la classificació.

Després de perdre per un contundent 79-54 a l'anada, les jugadores de la Joviat tenien ganes de donar resultats a la seva progressió al llarg de la temporada i d'imposar-se al quart classificat.

El partit va iniciar amb una bona acció per part de les locals, però ràpidament rebien resposta amb dos triples consecutius de les gironines que col·locava un 2-8 al marcador. Amb diverses accions atrevides en atac, les manresanes van saber tornar-se a posar per sobre, així que el primer quart va acabar amb un ajustat 17-15 i amb molt bones sensacions per part d'ambdós conjunts.

L'arrancada del segon període va ser molt postiva per a les bagenques, ja que, gràcies a un sòlida defensa, van disposar d'un atac molt més ràpid que els va permetre implantar el seu ritme de joc i fer-se amb un notable avantatge en el marcador que tancava el tercer període (38-26).

Veient que l'enfrontament cada cop donava més la cara a la Joviat, el GEiEG va aprofitar la mitja part per agafar forces i agumentar així la duresa defensiva, cosa que va provocar diverses errades ofensives de les de Manresa, que van mantenir una bona actitud en defensa i no van permetre a les jugadores de Girona retallar distàncies. El tercer quart finalizava amb un 54-37.

En el darrer període, les visitants no van donar el partit per perdut i van seguir pressionant intensament les línies de passada i la sortida de pilota, fet que va provocar el desencert ofensiu de les manresanes. Per altra banda, les locals, sent conscients del domini en el marcador, van saber llegir el partit i van aprofitar les faltes personals comeses per part de les gironines per endur-se un triomf dominat de principi a fi.

La Joviat, submergida en una bona dinàmica, ja treballa per donar la sorpresa i vèncer en la propera jornada a la pista del líder.