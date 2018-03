El juvenil del Manresa FS fa una bona feina però perd contra el Montcada

El Manresa FS juvenil va visitar la pista del Broncesval Montcada, un equip situat en la quarta posició i per tant perillós per als interessos manresans. Els primers vint minuts del matx van ser d'allò més disputats, intensos i amb gols per part dels dos conjunts. El primer en avançar-se va ser el Manresa FS quan només s'havien disputat dos minuts de joc. Però el Montcada va reaccionar i va aconseguir remuntar. El joc seguia sent disputat i no hi havia un dominador clar. Fruit d'aquesta igualtat va arribar l'empat dels manresans i, en l'últim minut de la primera part, els bagencs se'n van anar guanyant al descans.

A la represa, es va repetir el mateix guió dels primers vint minuts. I, com havia passat a la primera part, els locals van tornar a remuntar el partit, en col·locar-se 4-3 al minut 34. A partir de llavors, els visitants van posar el porter jugador i van aconseguir empatar. Van seguir amb la mateixa tàctica, però el Montcada va anotar dues dianes al tram final que van posar el 6-4 definitiu, un resultat injust pel que es va veure sobre la pista.