L'Artés s'endú als darrers minuts un frec a frec contra el Badalonès

El Club Bàsquet Artés va aconseguir una nova victòria a la seva pista, en aquesta ocasió en la visita del Badalonès, al qual es va imposar per un resultat final de 82-78 en un matx molt anivellat que no es va decidir fins als instants finals del partit.

En els primers deu minuts del duel hi va haver molta igualtat entre les dues formacions, que s'anaven intercanviant cistelles de forma constant (17-17 al final dels mateixos). En el segon quart, la tònica va ser més o menys la mateixa. Els dos equips van estar molt intensos tant en atac com en defensa i, per tant, no van poder obrir forat en l'electrònic, que a la mitja part de l'enfrontament reflectia tres punts de marge per als badalonins (41-44).

En la segona meitat, tot va seguir igual i cap dels dos equips es va poder escapar en el marcador. Es va arribar al final del tercer quart amb un punt de diferència per als jugadors dirigits per Toni Manyosas (58-57). Per tant, tot es va haver de decidir en els darrers deu minuts. En aquests, el nombrós públic assistent al pavelló artesenc va donar una empenta al seu equip quan més ho necessitava. Gràcies a això, els bagencs van trobar bones opcions de llançament i van estar a un bon nivell defensiu, i això els va permetre obtenir una victòria molt treballada. En la propera jornada, l'Artés visitarà la pista del Club Natació Sabadell, el proper dissabte 24 de març a partir de les 17 hores.