L'Atlètic veu com li remunten en vuit minuts i queda a onze punts del líder

L'Atlètic de Madrid va perdre ahir moltes de les poques possibilitats que li quedaven per atrapar el Barça en caure al tram final a Vila-real, en un duel en què els matalassers van mostrar el cansament de compaginar la lliga i la Lliga Europa i el llarg viatge de divendres des de Moscou.

Tot i això, el duel semblava una repetició de la jugada habitual quan els visitants es van avançar al minut 20 gràcies a un penal molt rigorós de Jaume Costa sobre Griezmann que el mateix francès va transformar.

Com sol fer sempre, Simeone va fer anar l'equip enrere per protegir-se i el Vila-real va acaparar la possessió. El tècnic va retirar Griezmann i, al minut següent, Ünal, que acabava d'entrar, va empatar de cap. A sobre, ja en el descompte, el mateix davanter turc va treure partit d'una deixada del central Bonera per donar la victòria als seus. A més, Vitolo va ser expulsat per un cop de colze.