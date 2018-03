El líder Vic no pot aturar l'enorme productivitat ofensiva de l'Igualada

El Club Bàsquet Igualada va aconseguir una nova victòria a la seva pista, en aquesta ocasió en la visita del líder del grup C subgrup B de la Lliga EBA, un Vic-Universitat de Vic al qual es va imposar per un resultat final de 102-88.

A l'inici del duel els anoiencs es van mostrar molt intensos i efectius. En atac, els locals tenien fluidesa i en defensa tots els jugadors van fer un gran treball perquè els osonencs se sentissin incòmodes (26-16 al final del primer quart). En el segon període, la tendència ofensiva va ser la mateixa, però els vigatans van respondre mitjançant el seu joc interior. Es va arribar a la mitja part de l'enfrontament amb nou punts de diferència (52-43).

En la segona meitat, la productivitat en atac dels igualadins era enorme, i tot i això els visitants no es donaven per vençuts (80-67 al final del tercer quart). En els deu darrers minuts, els visitants van intentar de totes les formes igualar el marcador, però no van poder aturar l'exhibició de joc col·lectiu dels anoiencs, que van travessar la barrera dels 100 punts i van endur-se un triomf molt meritori que els permet seguir lluitant per les posicions capdavanteres.