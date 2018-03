L'Igualada cau davant la solidesa del Viladecans

Tot i l'equilibri en el joc i en el nombre d'ocasions, l'Igualada va perdre davant un Viladecans que se sent molt còmode quan juga de local. A l'inici del partit ja es va poder veure perquè és un dels camps més complicats de la categoria. Els igualadins no se sentien còmodes i rebien les primeres ocasions de gol, que Dani Lledó abortava. A mesura que passaven els minuts, els anoiencs van anar entrant en el partit amb les primeres aproximacions, que tampoc no podien convertir en gol.

Al minut 28 va arribar el primer gol local. Tot i això, l'Igualada no va abaixar els braços i amb un futbol de toc va disposar de bones oportunitats abans del descans.

A la represa, van continuar els bons moments de l'Igualada. Al minut 51, Abdel va tenir una molt bona ocasió per marcar i, poc després, els visitants van reclamar un possible penal a Fran Arévalo. Els igualadins persistien però, al minut 70, els del Baix Llobregat van ampliar la diferència en el marcador (2-0). L'Igualada va intentar reaccionar, però va topar de nou amb la solidesa defensiva local. Diumenge que ve, l'Igualada rebrà el Sants a les Comes.