L'Igualada, poc lluitador, no té res a fer davant la superioritat blaugrana

L'equip cadet del CB Igualada no va tenir res a fer davant el segon classificat del grup 1 de Preferent, el Barça CSB, que es va desfer del conjunt anoienc per un contundent 37-77 final.

L'enfrontament es va iniciar amb un Igualada poc segur davant el talent de les jugadores barcelonines, fet que van aprofitar les visitants per marcar territori i obrir la primera escletxa ben d'hora, ja que en acabar el primer període el resultat ja era de 7-17.

Amb el segon quart s'esperava una reacció per part de les locals, però no va ser així. Les igualadines no van treure el caràcter tot i veure's totalment anul·lades per part del Barça, que va dominar en tot moment el ritme del partit i el rebot, tant ofensiu com defensiu. Així doncs, es va arribar a la mitja part amb un 15-42 que, tenint en compte l'actitud local, deixava el partit força sentenciat.

A la represa no va canviar res. L'Igualada mai es va trobar còmode a pista i no va plantar cara al seu rival, que no va abaixar el ritme ofensiu ni l'agressivitat defensiva, fet que els va permetre ampliar les distàncies constantment.

Amb el marcador 29-61, el CB Igualada no tenia absolutament res a fer, ja que el darrer període va ser de pur tràmit perquè les visitants van aprofitar la situació per divertir-se a les Comes. Finalment, el partit va tancar amb el contundent 37-77 i amb males sensacions per part de les locals, que mai van estar vives en el matx.

A l'equip cadet igualadí li toca recuperar el nivell en la seva propera cita, que serà a la pista d'un altre rival ple de talent, el Basket Almeda 1, el dissabte dia 24 a partir de les 10.45 hores.