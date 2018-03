L'oportunisme de Cristiano derrota un Girona atrevit

El Girona va competir fins al final al Bernabéu i va mostrar ser un equip atrevit i amb recursos, però va acabar amb un resultat semblant al del Camp Nou i víctima de l'altra megaestrella de la competició. Si a Barcelona va ser Messi qui va destrossar els blanc-i-vermells, ahir ho va fer un Cristiano que no es mou tant com abans però que continua sent l'esplèndid rematador de sempre.

El portuguès, autor de quatre gols i ja amb Messi a la vista, a tres de distància, va avançar el seu equip al minut 11 en rematar una centrada de Kroos. Ahir, però, els blancs tenien les baixes de Casemiro i Ramos, homes que els donen més consistència darrere, i el Girona arribava a Navas. En un córner, Stuani va rematar violentament amb el cap i va obtenir un empat històric al descans.



Huracà d'atac i de gols

La segona part va ser una bogeria, iniciada aviat amb una passada de Benzema que Cristiano va aprofitar per fer el segon. Tot seguit, el francès i el portuguès van combinar perquè Lucas Vázquez fes el tercer i, novament, Cristiano va empényer un rebuig de Bono a xut del seu company de davantera.

El partit semblava acabat, però la marxa d'Asensio va fer relaxar el Madrid. Stuani ho va castigar, novament de cap, amb el segon i ell mateix va poder fer el tercer en dues ocasions seguides. No va ser així i Bale, en una transició ràpida, va trencar el fora de joc per culpa de Mojica per anotar el cinquè.

El Girona, excel·lent en el joc aeri, va tornar a castigar la defensa blanca en una altra falta lateral llançada per Granell i rematada pel central Juanpe. Els de Machín, però, van voler anar a fer més gols i es van trobar una altra contra a la seva àrea i el quart gol de Cristiano Ronaldo.