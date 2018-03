El Manresa juvenil trenca la mala dinàmica al Congost

El CE Manresa juvenil va trencar una mala dinàmica de nou partits consecutius sense conèixer la victòria després d'imposar-se per un solitari gol, just abans del descans, davant del fort Cornellà B.

El conjunt entrenat per Andreu Peralta va disputar un duel molt seriós i va ser capaç de sumar els tres punts per agafar aire en la seva lluita per la permanència. Ambdós equips van disputar una primera meitat molt anivellada sense cap dominador clar. Cap equip va gaudir d'ocasions clares de gol i les defenses es van imposar clarament als atacs. Just abans d'arribar al descans, el local Alsina va aprofitar una pilota perduda dels visitants al mig del camp per córrer ràpid al contraatac i establiar l'1-0 en el marcador. Amb aquests resultat es va arribar a la mitja part. A la represa, la dinàmica va canviar i l'equip del Cornellà va sortir mes incisiu. Els jugadors bagencs van buscar els contra-atacs per fer mal a un conjunt visitant que va apretar molt fort. Al minut 65, els juvenil del Manresa van reclamar un possible penal dins de l'àrea del Cornellà.

En els darrers minuts, el partit es va obrir i ambdós equips van disposar d'ocasions clares de gol. Al minut 80, el visitant Pol va estar a punt d'empatar, però el seu xut va sortir per damunt del travesser. Ousmane va gaudir d'una bona oportunitat per marcar tres minuts més tard.

Els manresans van saber aguantar les embestides i van estar a punt de marcar el 2-0 en el temps afegit. La setmana vinent el Manresa visitarà el Badalona.