Messi: «He menjat malament durant molts anys»

El jugador del FC Barcelona i capità de la selecció d'Argentina Leo Messi ha reconegut que després d'haver perdut tres finals amb l'albiceleste, entre Copa Amèrica i Mundial, no els queda "altra que guanyar" el Mundial d'aquest estiu a Rússia per evitar que es puguin dir més "barbaritats" sobre l'equip, tot i que recorda que "el futbol està ple de sorpreses i no sempre guanya el millor".



"Es van dir moltes coses i barbaritats de nosaltres, pensem que si no som campions (a Rússia) vindrà molt més encara i no ens quedarà una altra que guanyar. És el que demanen, que guanyem. Tant de bo que ens vagi espectacular i puguem gaudir de la selecció i del Mundial ", va manifestar Messi a 'la Cornisa' d'Amèrica TV.



En l'entrevista, Messi també recorda el tractament al qual es va sotmetre per superar els seus problemes de creixement. "Un cop per nit m'anava punxant l'hormona de creixement. Anava canviant de cama. Primer una, després una altra. No m'impressionava, al principi me la posava la meva mare, el meu pare. Cada nit. Fins que en vaig aprendre i ho vaig anar fent sol. Era una agulla molt petitona, la posaves i carregaves la quantitat que havia de punxar-me. No em feia mal, ja era una cosa rutinaria ", diu l'argentí, que admet els seus mals hàbits alimentaris en el passat.





"He menjat malament durant molts anys. Ja amb 22, 23 ... Li donava a les xocolates, dolços, gasosa. Tenia de tot allà dins, un quilombo bàrbar. Ara menjo bé. Peix, amanida, carn, verdura. De tot però ordenat. de tant en tant una mica de vi tampoc em fa mal. Vaig notar molt el canvi amb el tema dels vòmits. Es van dir moltes coses. al final em vaig acomodar i no em va passar més ".

Vida familiar

A més, sent pare de tres fills ha après a no donar-li més importància de la necessària al futbol encara que, això sí, lamenta "fins a empatar" perquè vol guanyar. "Hi ha coses molt més importants que un resultat. Al final és un joc on tots volem guanyar i ser campions. El futbol està ple de sorpreses i no sempre guanya el millor. Vaig aprendre a conviure amb que no sempre es pot guanyar", ha manifestat .D'altra banda, Messi ha subratllat que ha madurat com a futbolista a l'acceptar que, en els seus inicis, era més individualista que ara. "Un va aprenent. Abans agafava la pilota i feia la meva jugada, intentava fer-la. Avui intento fer jugar més a l'equip, que passi la pilota més per mi", va comentar el de Rosario, ciutat a la que algun dia li agradaria tornar.El blaugrana creu que l'actual selecció argentina ha hagut de sentir massa crítiques i que no es dóna valor a haver arribat a tres finals. "El que sentim tota aquesta generació que venim jugant és una mica el que ens va fer sentir la gent, sembla ser que haver arribat a tres finals no serveix de res", ha lamentat."Depenem dels resultats lamentablement, per això aquest és el pensament de tot aquest grup que no va poder guanyar cap de les tres finals", ha reiterat en aquest sentit el '10', que va reconèixer haver plorat "moltes vegades" i sobretot després de perdre la final de 2014 contra Alemanya per 1-0 a la pròrroga.