El Petropintó venç en un duel de joc irregular

El PetroPintó Asfe va sumar la seva quinzena victòria a la lliga, davant el CB Olot, en un partit amb un marcador escàs i de moments de patiment, que va acabar amb un ajustat 49-45.

El duel es va iniciar amb un 8-0 per a les locals, que ben aviat van obtenir resposta per part de les d´Olot, que van poder tancar el primer període amb un 8-8.

Tot el que restava de partit va ser dominat per les sanfruitosenques, tot i que mai van poder marxar en el marcador. Fins i tot, en el tercer quart, les de la Garrotxa van poder capgirar l´electrònic, però, finalment, una defensa sòlida de les locals les va capacitar per tornar-se a posar per sobre i tancar amb triomf el partit (49-45).