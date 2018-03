Un PI Puig curt d'efectius cau derrotat amb el Can Parellada

Les baixes del Pare Ignasi Puig van afectar l'equip en la derrota contra el Can Parellada terrassenc. Els del Xup es van avançar a la primera part i van competir en els primers 45 minuts.

El pas dels minuts i els pocs canvis des de la banqueta van fer que els manresans anessin cedint terreny a un Can Parellada que va aprofitar la situació per rematar el partit. Els homes de Juan Guerra encara van poder fer un últim gol de penal per posar el definitiu 2-4 en el marcador.

El pròxim partit del PI Puig és molt important, ja que visita el Fruitosenc, rival directe per la permanència. Els manresans es troben a vuit punts del descens.