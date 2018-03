La Salle paga car un mal segon quart i cau amb molta claredat a la pista de l'Ipsi barceloní

La Salle Manresa va encaixar una nova derrota a domicili, en aquesta ocasió a la complicada pista de l'Ipsi barceloní, que es va imposar per un resultat final de 75-56. En el primer quart hi va haver igualtat entre les dues formacions (17-14 al final), però en el segon els jugadors manresans no van estar a un bon nivell defensiu i els locals ho van aprofitar per clavar un parcial de 31-13, amb sis triples inclosos, i marxar al descans amb 21 punts de marge (48-27). A la segona meitat, els barcelonins no van tenir problemes per mantenir la renda i vèncer.