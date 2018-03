El Sevilla es complica i el Celta es despenja

El Sevilla pot veure complicada la seva classificació europea. Ahir va ser superat pel Vila-real després de caure a Leganés per 2-1 en un duel de ressaca per la classificació europea. Bustinza, de cap, i Eraso va avançar els madrilenys, i el gol final de Layún ja va ser infructuós. Per la seva banda, el Celta va veure com perdia dos punts que poden ser importants per anar a Europa en empatar a casa contra el cuer, el Màlaga (0-0). Tot i això, els andalusos són a 13 punts de la salvació.