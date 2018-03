El tren del liderat passa de llarg del Congost

Era enganxar-se a la lluita per la primera plaça o haver de canviar l'objectiu de la temporada i aspirar a la segona posició, que dóna dret a la promoció d'ascens a Tercera Divisió. La visita del líder Grama era una bona ocasió per al Manresa de refer-se de les dues darreres ensopegades, amb la Jonquera a casa i amb el Farners a fora, i demostrar que al Congost l'equip també pot ser solvent.

L'equip de Santa Coloma, molt consistent sobretot a la primera part, va demostrar el perquè lidera la competició amb uns números excel·lents (només ha perdut dos partits en 25 jornades) i es va endur els tres punts del Nou Estadi no sense haver de patir l'embranzida d'un conjunt manresà que va reaccionar a la represa, quan va merèixer millor resultat del que al final assenyalava el marcador d'1 a 2.

Amb aquesta tercera derrota consecutiva, la Grama s'escapa d'onze punts, fet que ja sembla una distància insuperable per als manresans en les nou jornades que falten; el repte per als de Dani Andreu ara serà rendibilitzar i ampliar si pot el seu avantatge respecte als seus perseguidors.

El partit entre el Manresa i la Grama va començar amb un equip visitant sòlid en defensa i un conjunt manresà que tenia dificultats per fer perill amb l'atac estàtic. Va ser al minut 12 quan l'equip de casa va rebre la primera galleda d'aigua freda. Una cessió deficient d'Alejandro cap al porter va servir perquè Cristóbal León fes el 0 a 1, en una acció en què l'assistent va aixecar la bandera per fora de joc del davanter de la Grama, però el col·legiat va interpretar que l'acció del defensor manresà habilitava el seu rival. Aquest gol encara va posar més dubtes al joc ofensiu manresà davant la bona estructura muntada per la Grama. Al minut 30, Luque va fer una gran aturada a una rematada de Lamin amb el cap dins de l'àrea petita. Set minuts després, de nou Luque va haver d'intervenir per neutralitzar un llançament de Buba, que es va presentar sol després d'una cessió curta al porter, en aquest cas de Moha. Però Luque no va poder fer res per impedir el 0 a 2, obra del mateix Buba, que es va tornar a presentar en un u contra u després de rebre una bona passada de Cristóbal León, i va superar l'esquena dels dos centrals manresans (min 42).

A la represa, i després d'uns minuts de desconcert de l'equip manresà, més pendent de les decisions arbitrals, va arribar la reacció. El Manresa va creure en les seves possibilitats i va prémer l'accelerador davant una Grama que vivia del clar avantatge. En el dar-rer tram del partit, el clar protagonista ofensiu blanc-i-vermell va ser Manel Sala. Va tenir un llarg reguitzell d'ocasions, però la sort no el va acompanyar. Al minut 72, Marçal Lladó es va treure del bar-ret un llançament llunyà que va sorprendre el segurament millor porter de la categoria, Toni Texeira (1-2). Aquest gol va esperonar encara més el Manresa, que ho va donar tot fins als darrers minuts per empatar el partit. Bernat va tenir el 2 a 2 a la sortida d'un córner, però el seu cop de cap va sortir per sobre del travesser (min 77).