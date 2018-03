Catalunya sub-12, amb Aina Rueda, queda a les portes dels quarts de final

La selecció catalana femenina sub-12, de la qual n'ha format part la jugadora del CCR Alt Berguedà Aina Rueda, va acabar el seu pas pel campionat d'Espanya de la categoria amb un balanç de dos partits guanyats (contra les Illes Canàries i La Rioja) i dos de perduts (amb Madrid i València), sense aconseguir plaça als quarts de final de la competició, celebrada a San Pedro del Pinatar, a Múrcia.

Sens dubte, la falta d'encert ofensiu ha penalitzat Catalunya en els duels decisius amb madrid i València. El combinat de Natàlia Arroyo va obrir el campionat amb un triomf ajustat amb les Illes Canàries (1-0). Catalunya va plantejar un partit seriós, amb bones jugades de combinació que permetien arribar amb certa facilitat a l'àrea canària. Les illenques, però, no ho van posar fàcil. Abril Rodrígo va obrir el marcador als deu minuts de joc però, tot i la superioritat catalana, les canàries van creure en l'empat, tot i que la bona defensa catalana ho va impedir.

En el segon duel de Catalunya, el rival va ser Madrid, reeditant-se una de les semifinals de l'any passat. La confrontació va ser molt igualada i intensa. Madrid, amb un mig del camp fort, tallava totes les jugades d'atac de les catalanes, que buscaven espais tant per dins com per fora. Amb tot per decidir, Catalunya va avançar línies i va trobar el gol, obra de Martina Pubill amb un fort xut. Tres minuts després, Madrid aprofitava un rebuig per fer l'1 a 1. I al final, un desajust defensiu va permetre a les madrilenyes capgirar el marcador i fer el definitiu 1 a 2.

A la derrota amb Madrid cal sumar-li la que Catalunya va encaixar amb València per 2 a 0 en el tercer partit de l'estatal. La difrència entre els dos conjunts va ser que la bona resolució de cara a porteria de València. La falta de contundència i d'efectivitat van perjudicar la selecció catalana. A més a més que les valencianes van fer els dos gols en els dos únics xuts que va fer al llarg del partit.

En el darrer enfrontament de la fase de grups, Catalunya va superar La Rioja per 4 a 0, un gol dels quals va ser d'Aina Rueda (els altres els van marcar Abril Rodrigo, Carla Casellas i Judith Berenguer. El combinat català va jugar el partit sense preocupar-se de la classificació, ja que ja no podien entrar als quarts de final. Les de Natàlia Arroyo van mostrar la seva millor versió, amb un bon joc associatiu, llargues possessions de pilota i gaudint de moltes ocasions de gol. Només la portera de La Rioja va impedir que el resultat no fos més ampli a favor del combinat català.