Hisenda manté la pena de presó contra Cristiano Ronaldo per suposat frau

L'Agència Tributària mantindrà la via penal en el cas en què la Justícia investiga Cristiano Ronaldo per un presumpte frau de 14,7 milions d'euros comès entre els anys 2011 i 2014 en relació amb els seus drets d'imatge. Segons fonts properes a la investigació, fa uns mesos va haver-hi una reunió «molt insatisfactòria», en la qual el futbolista del Reial Madrid va oferir «una quantitat insignificant», entre «quatre o cinc» milions d'euros, davant els 15 que li reclamen. L'Agència Tributària hauria rebutjat l'oferta i les mateixes fonts neguen que el jugador oferís un xec en blanc per tancar el seu cas sempre que es retiri la via penal i la pena de presó, circumstància que Hisenda no té prevista.