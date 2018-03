Jordi Simón, dotzè abans de passar per Igualada

?El ciclista navassenc Jordi Simón va estrenar-se a la Volta Catalunya amb una dotzena posició a la primera etapa, guanyada pel ciclista colombià Álvaro José Hodeg (Quick-Step). Després de 152,3 km de recorregut, amb sortida i arribada a Calella, Hodeg va imposar-se amb autoritat en l'esprint a noms de més prestigi, com l'irlandès Sam Bennett (Bora) o el francès Nacer Bouhanni (Cofidis). Avui es disputa la segona etapa, entre Mataró i Valls (175,6 km), amb pas per Igualada just abans de pujar el segon port de la jornada, el coll de Lilla.