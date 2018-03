L'infantil del Nàstic rescata un punt davant del difícil Jabac i Terrassa

El Gimnàstic de Manresa infantil va sumar un punt treballat en la seva complicada sortida al camp del Jabac i Terrassa.

El conjunt entrenat per Edu Castilla va desplegar un joc molt seriós davant d'un rival molt fort. A la primera meitat, els manresans van portar el ritme al seu favor i van gaudir de bones aproximacions. Amb l'empat a zero gols es va arribar al descans. A la represa, els locals van apretar més amunt i a mitjan segona meitat van ser capaços d'inaugurar el marcador. Els jugadors escapulats no van abaixar la intensitat i van lluitar fins al final. A quatre minuts per acabar, Bravo va marcar el gol de l'empat a 1. En els darrers minuts, tots dos equips va tenir opcions d'endur-se els tres punts.