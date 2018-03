Mar Juárez supera el rècord del CAM dels 20 km marxa

Brillant cinquena posició assolida per la marxadora de l'Avinent CA Manresa Mar Juárez en el campionat d'Espanya de 20 km marxa disputat a Castelló. El temps de Juárez va ser de 1h 35' 37'', que alhora representa el rècord absolut del CAM i li atorga moltes possibilitats de poder estar present al campionat del món de marxa atlètica per equips que es disputarà els propers 5 i 6 de maig a Taicang, a la Xina. A Castelló es va imposar Maria Pérez (València Esports) amb 1h 31' 46'', seguida de Raquel González (FC Barcelona) amb 1h 33' 03'' i de Júlia Takacs (Playas de Castelló) amb 1h 33' 23''. La quarta plaça va ser per a Lídia Sánchez-Puebla (Playas castelló) amb 1h 35' 20''.

Per la seva part, Carme Robles (Avinent CA Manresa) va guanyar la prova dels 10 km marxa màster disputada també a Castelló.