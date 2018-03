Messi explica el seu canvi de dieta i com ara intenta «jugar més per l'equip»

L'argentí Leo Messi ha concedit una entrevista a América TV, en la qual s'ha sincerat i ha explicat aspectes fins ara poc coneguts de la seva vida. L'estrella del Barça desvela un canvi de dieta després d'haver menjat «malament durant molts anys». A més, analitza la seva evolució futbolística i com ha viscut el naixement dels seus tres fills.

«He menjat malament durant molts anys, quan en tenia 22 o 23. Xocolata, dolços, gasosa, etc. Ara menjo bé: carn, peix, verdures», explica Messi sobre la seva dieta. «Vaig notar molt el canvi, sobretot en el tema dels vòmits. Es van dir moltes coses que podien causar-ho. Al final vaig estabilitzar la situació i ja no ha passat més».

Respecte a l'evolució del seu joc, Messi explica que «abans agafava la pilota i feia la meva jugada. Intentava fer-la. Avui procuro fer jugar més l'equip, que passi la pilota més per mi».



L'últim cop que va plorar

En un dels moments més íntims de l'entrevista, Messi recorda l'últim cop que va plorar: va ser en el naixement del seu segon fill, Mateo, fa més d'un any, «d'alegria». «El de Thiago va ser un part complicat, no tot va ser com esperàvem. El de Mateo, més tranquil. La notícia del tercer va ser una felicitat enorme també», afegeix Messi sobre Ciro, el seu tercer fill, que va néixer fa deu dies.