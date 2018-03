El Nàstic B es complica perdent amb el Júnior

Els bagencs no van tenir sort i van caure en un altre final igualat

El Gimnàstic de Manresa B juvenil va tornar encaixar una der-rota ajustada en el seu enfrontament davant del fort Júnior. Ambdós equips van disputar una primera meitat molt anivellada sense gaire ocasions clares de gol. A la represa, el partit es va animar i van arribar els gols. Els visitants van inaugurar el marcador a mitjan segona meitat però els locals van reaccionar ràpidament gràcies a Montaña. El Júnior no va abaixar els braços i sis minuts més tard va posar-se de nou per davant en el marcador. En el tram final del partit, els escapulats van tancar el rival al seu camp però no van estar encertats.