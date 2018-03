Sant Esteve Sesrovires reuneix un miler de corredors solidaris

arxiu particular

Grup d´Egoismo Positivo format per corredors voluntaris

Els carrers de Sant Esteve Sesrovires van viure la primera cursa solidària «Corre en gran per als més petits», organitzada per Gambaders Events i amb el suport de nombroses entitats i institucions d'àmbit local, comarcal i català. La Secretaria General de l'Esport de la Generalitat va donar recolzament a la cursa amb la participació del seu secretari Gerard Figueras, que va completar el traçat de 5 km al costat del director general de Serveis Penitenciaris de la Generalitat, Amand Calderó. També hi van col·laborar l'àrea d'esports de l'Ajuntament i del CF Sant Esteve Sesrovires. Els beneficis de la prova seran destinats a la investigació del càncer infantil i a la construcció del nou pediàtric de l'Hospital de Sant Joan de Déu.

Més de mil corredors es van repartir en els tres recorreguts programats de 10, 5 i 1 km. Els vencedors de la cursa de 10 km van ser Josep Puig (40' 06'') i Sandra Gómez (43' 48''). En 5 km, van ser German Polo i Ester Garcia.

Gambaders Events és un col·lectiu que va néixer el 2017 des del centre penitenciari Brians 2, concient de la motivació creixent dels interns per les activitats esportives. El formen set interns i dues professionals del centre, que són agents actius del projecte.