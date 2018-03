La santfruitosenca Paula Fernández jugarà la Ronda Elit de l'europeu sub-19

La futbolista santfruitosenca Paula Fernández, jugadora del Màlaga, ha estat convocada per jugar amb la selecció estatal sub-19 l´anomenada Ronda Elit d´Irlanda, classificatòria per a l´Europeu de la categoria. Juntament a Paula Fernández hi haurà cinc catalanes més, Candela Andújar i Anna Torradà (Barça), Berta Pujadas (Espanyol), Laia Aleixandri (At. Madrid) i Ona Batlle (Madrid CFF). La resta són: Damaris Egurrola , Oihane Hernández i Oihane Valdezate de l´Ath. Bilbao, Carla Bautista, María I. Rodríguez, Rosa Otermin de l´At. Madrid, Athenea del Castillo del Racing, Lucia M. Rodríguez i Lorena Navarro del Tacón, Noèlia Ramos del Llevant, Teresa Abelleira del Deportivo, Rosa Márquez del Betis, Olga Carmona del Sevilla i Alejandra Serrano del Velència. Els partits seran el dia 2 d´abril contra Turquia, el dia 5 davant Irlanda i el dia 8 enfront d´Àustria