Sorroche s'emociona en l'homenatge del Pont de Vilomara per l'europeu

«Ha costat molt però ho has aconseguit». Enric Campàs, primer tinent d'alcalde i regidor d'Esports del Pont de Vilomara, donava així la benvinguda a Melania Sorroche, la Chony , campiona d'Europa del pes gall de boxa. Un títol que li permetia treure's l'espina del que li van prendre de les mans, literalment, el desembre i que va omplir d'orgull el Pont.

«Ara vius a Manresa però tens el suport del poble», li va dir l'alcalde, Cecilio Rodríguez. «Molta gent ens ha fet saber que estan orgullosos de tu i que ho estan des de fa molt temps. Divendres es va fer un acte de justícia que confirma el que ja fa temps que ets: una gran campiona».

El regidor d'Esports va recordar que el triomf va ser per KO, «per assegurar-te que no hi hagués res extrany», en alusió al títol que Sor-roche va guanyar el desembre i que els jutges li van pispar. Aquest cop ningú li va prendre el cinturó, que era sobre la taula de la sala d'actes de l'Ajuntament, on una vintena de veïns i amics van anar a donar escalf a la Chony i que després van demanar fer-se fotos amb ella, la seva campiona.

Enric Campàs va destacar la tenacitat de Sorroche, que sempre aconsegueix el que es proposa: ja és campiona d'Europa i ha complert un altre somni. «Una de les teves il·lusions era tenir el teu gimnàs i la teva escola, i ja ho tens», va afegir Campàs abans de sentenciar: «Continua proposant-te objectius ben alts».

Després de les felicitacions i de rebre un ram de flors, Sorroche va escriure un missatge al llibre d'honor de la ciutat. «El que posis ho hauràs de llegir», la va advertir l'alcalde, que va trencar el llarg silenci que es va fer mentre la Chony deixava el seu missatge. «En aquests moments es produeix l'efecte biblioteca, quan algú escriu tothom calla», va dir Cecilio Rodríguez.

«Per a mi, és un honor ser del Pont. En cada derrota i en cada victòria, sóc del Pont. La Chony», va llegir abans d'afegir: «Campiona d'Europa». Després va explicar que «quan ets fora, el primer que penses és d'on ets». I emocionada i amb els ulls plorosos va recordar que quan va perdre combats «a Anglaterra i a Veneçuela vaig pensar que era del Pont». Ara, a més de dir ben alt que és del Pont de Vilomara, hi afegeix que és campiona d'Europa.