El talent de Valverde sorprèn als velocistes

Alejandro Valverde (Movistar) ha demostrat un cop més que és un ciclista superlatiu al imposar-se contra pronòstic en la segona etapa de la Volta Ciclista a Catalunya. El corredor murcià s´ha enfrontat cara a cara a especialistes més purs que ell en arribades massives i els ha superat amb força i coratge per vestir-se amb el maillot de líder de la ronda catalana.



Aquest victòria dóna un regust especial al conjunt Movistar. L´arribada a Valls sempre és singular, ja que aquest era el poble del ciclista Xavier Tondo, que va perdre la vida tràgicament l´any 2011. La memòria de Tondo, company de Valverde al Movistar, de ben segur ha animat al murcià en els metres finals.



La Volta entra a la Catalunya Central

La segona etapa de laentre Mataró i Valls (175.6 km) ha estat marcada pel retard dels corredors. En els primers compassos de la carrera el pilot s´ha trobat amb unque ha alentit la marxa i ha fet que la jornada circules amb més d´una hora de retard.Els tres protagonistes de l´escapada han estat. Els tres han transitat per la Catalunya Central amb uns minuts d'avantatge. Molina ha estat el vencedor de l'esprint intermig ubicat a la ciutat d'Igualada.El gran grup ha reservat forces de cara a les etapes de muntanya i els ha tingut controlats en tot moment. El moment assenyalat de la jornada era el, situat a 10 quilòmetres de l´arribada.L´equips´ha encarregat de posar un ritme important que ha negat les opcions d´atacs individuals. A les rampes de Llilla s´ha despenjat el líder de la carrera i vencedor de la primera etapa,Amb el pilot agrupat l´esprint masiu era inevitable. A la recta final, el conjunt Bahrain ha llançat l´arribada. Sobre el paper, havia de ser una lluita entre homes ràpids com Impey o McCarthy, peròha volgut homenatjar a Xavi Tondo i ha decidit esprintar.i així ho ha demostrat. Ha esperat al moment ideal i amb la seva punta de velocitat ha aconseguit remuntar en els últims metres per aixecar els braços i