Torras, Vilarasau i Chavarria fan bons resultats a Holanda

La localitat holandesa d'Alkmaar ha estat seu del torneig Dutch Trampoline Open, l'única competició del calendari internacional de trampolí del 2018 abans de la celebració del campionat d'Europa. Tres gimnastes de l'Egiba van ser convocats per la Federació Espanyola per aquesta competició formant part de la selecció estatal: Marc Torras en categoria absoluta masculina, Robert Vilarasau en júnior masculí i Marina Chavarria en júnior femení.

Tots tres, juntament amb Cristina Masfret, que està en la fase final de rehabilitació de la lesió que va patir durant el Mundial del mes de novembre, també formaran part de la convocatòria de la federació estatal per al campionat d'Europa de Bakú (Azerbaidjan), que es disputa del 12 al 15 d'abril.

Els resultats dels gimnastes del club manresà van ser molt positius. En categoria absoluta, Marc Torras va quedar quart a la final de sincronisme, amb el manxec Jaime Ponce. Robert Vilarasau va obtenir, d'una banda, la medalla de plata per equips en la categoria absoluta (tot i que encara és júnior per edat) i a més va passar a la final individual, on va obtenir també la segona posició. Marina Chavarria va aconseguir uns resultats encara més complets, ja que es va endur l'or per equips júnior i l'or en sincronisme, amb la gallega Melania Rodríguez, i finalment la plata individual.