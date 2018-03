Boubacar és setè en el debut internacional com a sènior

El gimnasta manresà d'origen guineà Thierno Boubacar va debutar en una competició internacional sènior assolint una remarcable setena posició final a la classificació general. El debut de l'esportista del Club Gimnàstica Egiba va tenir lloc a Mèxic, on Boubacar va participar en la novena Copa Olímpica. Tot i els nervis inicials per competir amb gimnastes finalistes als mundials, com el mexicà Kevin Cerdá i Joshua Valle, el manresà va executar uns exercicis excel·lents, sobretot en paral·leles i barra fixa, a la segona jornada. Així, va conquerir la medalla d'or en paral·leles (13,100) i la de bronze en barra fixa (12,300).