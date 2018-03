De Gendt cavalca en solitari per guanyar a Camprodon

Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) ha protagonitzat una cavalcada triomfal per adjudicar-se la tercera etapa de la Volta Ciclista a Catalunya i col·locar-se com a nou líder.



El belga, un dels corredors més combatius del pilot internacional, ha format part de l´escapada del dia i sense girar la vista enrrere en cap moment ha aconseguit creuar en solitari la línia de meta ubicada a Camprodon.



Amb un ritme infernal al Coll de Bracons, De Gendt ha desgastat els seus quatre companys d´aventura -Chevrier (AG2R), Mas (Caja Rural), Torres (Burgos) i Mikel Bizkarra (Euskadi)- i a falta de 20 quilòmetres ha marxat tot sol per plantejar un pols directe als grans favorits de la prova.





??13km

??01:38 gap

???De Gendt, els rockers sempre ballen fins a l'última cançó

???De Gendt, los rockstar siempre bailan hasta la última canción

???@DeGendtThomas rockstar always dances until the last song pic.twitter.com/95Tqh5GyKe — Volta a Catalunya (@VoltaCatalunya) 21 de març de 2018

#VoltaCatalunya De Gendt ha coronado el puerto con menos de 1'20" de ventaja. Final de puerto con muchos movimientos, iniciados por @solermarc93. Bala y Nairo aguantan también con los favoritos. pic.twitter.com/jJhXwGz01U — Movistar Team (@Movistar_Team) 21 de març de 2018

En el gran grup hi ha hagut una caiguda dins del darrer km que ha afectat a Dani Navarro, Adam Yates i @Jordi_Simon_ entre d'altres. #VoltaCatalunya pic.twitter.com/sQUvVRI9mi — Javier Gilabert ?? (@tourdegila) 21 de març de 2018

La constància del corredor del Lotto ha obtingut unEl gran grup ha reaccionat a l´últim obstacle de la jornada, el Port de Collabos, i li ha posat les coses molt difícils. A les rampes de Collabos s´han vist els primersde la Volta.El català Marc Soler (Movistar) ha estat el que ha iniciat les hostilitats, però el tall decisiu l´han protagonitzat quatre ciclistes, el colombià. Els quatre s´han entès bé i han fet camí. Per darrere, el conjunt Sky s´ha organitzat per intentar caçar-los.Amb un patiment constant,per firmar una victòria sensacional. Per darrere el belga, a només 20 segons,. A l´últim revolt, una caiguda ha afectat el corredor bagenc, que un dia més era entre els millors.Amb la seva victòria,. El gran favorit, Alejandro Valverde, el segueix a només 23 segons.Demà,. Els 170,8 quilòmetres entre Llanars i La Molina seran claus per intentar desbancar el nou líder i clarificar la general de la Volta.