Guardiola acollirà dissabte la segona edició del Training Camp del Berguedà

El segon Training Camp del Berguedà, un entrenament matinal guiat per corredors de muntanya d'elit i especialistes en trail running del prestigi de Pau Bartoló, Clàudia Sabata o Biel Ràfols, complementat a la tarda amb xer-rades de caire tècnic obertes a tothom, es farà el proper dissabte a Guardiola de Berguedà. La sessió preparatòria, dissenyada per a atletes de tots els nivells, s'iniciarà a dos quarts de deu del matí i tindrà una durada de quatre hores, fins a dos quarts de dues. Per prendre-hi part, cal inscriure's al lloc web trainingcampberguedà.com. El preu és de 5 euros i inclou la pertinent assegurança i serveis d'avituallament i dutxa, a més del posterior dinar. A la tarda, al local habilitat a la plaça de l'Església guardiolenca, es duran a terme les xer-rades tècniques, des de les quatre fins a dos quarts de set.