L'Escacs Catalònia Club s'imposa al Sitges i es manté a Primera Divisió

El primer equip de l'Escacs Catalònia Club va afrontar, aquest diumenge, la desena i darrera jornada de la Primera Divisió amb l'obligació d'imposar-se al seu oponent, la sitgetana Penya d'Escacs Casino Prado, per un marcador d'almenys 6 a 4 . Aquest resultat garantia els manresans superar els del Garraf a la classificació i assegurar-se la permanència.

Dit i fet. L'equip manresà, format per Joan Mellado, Juli Pérez, Miguel Herreros, Joan Carles Sampera, Salvador Armengol, Lluís Bohigas, David Armengol, Joan Ramon Menac, Francesc Garriga i Francesc Masachs, va assolir el marcador necessari en una confrontació carregada d'emoció fins a l'últim moment. Amb aquest resultat, el Catalònia va signar el setè lloc final a la taula classificatòria d'aquest curs, eludint la promoció de descens que, precisament, haurà de disputar l'equip sitgetà. L'Escacs Andorra ha estat el campió enguany, mentre que l'Escacs Comtal Club i el segon equip del Club Escacs Gerunda baixen a Segona Divisió.

Tercer lloc de l'Escacs Santpedor Al grup 2 de la Segona Divisió, el Club d'Escacs Santpedor va cloure la temporada en una meritòria tercera posició, només darrere del Club d'Escacs Sant Andreu B, que puja a Primera, i del Club Escacs Vilafranca, que jugarà la promoció d'ascens. Per altra banda, el Club Escacs Cardona haurà de confirmar la seva continuitat a Segona en una eliminatòria que haurà de superar satisfactòriament per eludir el descens, en ocupar el vuitè lloc.

D'altra banda, el Club Escacs Calaf afrontarà la promoció d'ascens com a segon classificat del grup 2 de Preferent, categoria d'àmbit provincial.

Meritori ascens del Martorell

El Club Escacs Martorell va certificar oficialment, aquest cap de setmana, el seu ascens a Segona com a campió del segon grup de Preferent. Els altres tres equips de casa nostra que competien en aquest grup, el Catalònia B (5è), l'Igualada (7è) i l'històric Club d'Escacs Berguedà (8è), van assolir la permanència sense dificultats. Al grup 3, el Club Escacs Moià Moianès va finalitzar la lliga en quarta posició.

El primer lloc i l'ascens del Club d'Escacs Balsareny Sallent és la conseqüència més remarcable de la classificació final del grup 2 de Primera Provincial. En una competició jugada per deu equips delBages o el Moianès, els bagencs van imposar-se en set dels nou enfrontaments jugats. El capítol de descensos l'integren els equips C del Santpedor i del Catalònia, novè i desè classificats, respectivament. Al grup 4, també es van registrar dos descensos d'equips de les nostres comarques: el del Sant Esteve Sesrovires i el del tercer equip del Martorell, que va ocupar l'últim lloc a la classificació. Idèntica posició que va signar el Martorell B al grup 4. Per tant, els dos filials martorellencs perden una categoria en la qual sí que hi continuarà el Club d'Escacs Olesa, segon del grup 4, empatat a vuit punts amb el primer, el Club Escacs Vilafranca B.

Al grup 4 de Segona Provincial, els quatre equips del nostre àmbit, Capellades (3r), Súria (5è), Balsareny Sallent B (7è) i Navarcles (8è), van segellar la permanència, mentre que a Tercera Provincial l'equip d'escacs del Club Tennis la Pobla de Claramunt va assolir l'ascens com a primer del grup 5. Alhora, l'equip de la Joviat es va proclamar campió del grup 1 de la categoria de Promoció sub-12. El Club Escacs Cardona va tancar la lliga en la setena posició de la classificació final.