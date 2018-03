El Manresa estaria en posició de descens si només es comptessin els punts de casa

En les darreres temporades, ha estat norma la pèrdua de molts punts en els partits jugats com a local. Aquesta temporada, però, el Manresa ha empitjorat els números al Congost fins al punt que en dotze partits disputats a casa ha cedit ja 22 punts, amb sis derrotes (la darrera diumenge amb el líder Grama) i dos empats. Així, amb només 14 punts sumats al Nou Estadi, l'equip de Dani Andreu estaria situat en posicions de descens si només es comptés la puntuació de cada club en els seus partits com a locals. Només tenen pitjor estadística el Cardedeu, el Sant Cugat i el Castellar, que són els tres equips que ocupen les tres darreres places a la classificació real. El Manresa és segon.

Es dóna el cas que dos dels perseguidors dels manresans per la segona plaça, la Montañesa i el Vic, igualen en un cas i superen en l'altre els números blanc-i-vermells. Així, la Montañesa ha cedit també 22 punts (5 empats i 4 der-rotes) i el Vic ha deixar escapar del municipal vigatà 23 punts (7 empats i 3 derrotes). També, una dada significativa és que tots els equips del grup 1 de Primera Catalana han perdut com a mínim dos partits a casa seva.

El quart lloc per la cua com a local, empatat amb el Lloret, que és un dels equips que va sorprendre el Manresa al Congost a principi de temporada, contrasta amb la primera plaça que ocuparia el Manresa si se sumessin els punts aconseguits com a visitant. Malgrat que fa dues setmanes els de Dani Andreu van perdre la imbatibilitat de més d'un any fora de casa, al camp del Farners, els 32 punts aconseguits fins ara en les visites superen els 31 de la Grama, un equip que aquesta temporada encara no ha perdut en els seus desplaçaments. El tercer i quart lloc d'una hipotètica classificació parcial amb les sortides són per a la Montañesa i el Vic, els dos conjunts que ja ocupen aquestes posicions a la taula classificatòria general. Queden nou jornades i encara hi ha coses per decidir.