El talent de Valverde sorprèn els velocistes de la Volta

Alejandro Valverde (Movistar) va demostrar un cop més que és un ciclista superlatiu, en imposar-se contra pronòstic a la segona etapa de la Volta Catalunya. El corredor murcià es va enfrontar cara a cara a especialistes més purs que ell en arribades massives i els va superar amb força i coratge per vestir-se amb el mallot de líder de la ronda catalana. El navassenc Jordi Simón, del Burgos BH, és novè a la classificació general, a 12 segons de Valverde.

Aquesta victòria té un gust especial per al conjunt Movistar: l'arribada a Valls sempre és singular, ja que aquest era el poble del ciclista Xavier Tondo, que va perdre la vida tràgicament l'any 2011. I el record de Tondo, company de Valverde, de ben segur que va animar el murcià en els metres finals.

La segona etapa de la Volta, entre Mataró i Valls (175,6 km), va estar marcada pel retard dels corredors. En els primers compassos de la cursa, el pilot es va trobar amb un fort vent de cara que va alentir la marxa i va fer que s'anés amb més d'una hora de retard.

Tres ciclistes van protagonitzar una escapada –Molina (Caja Rural-RGA), Bizkarra (Euskadi-Mur-ias) i Merino (Burgos BH)–, els quals van transitat per la Catalunya Central amb uns minuts d'avantatge respecte al gran grup. Molina va ser el vencedor de l'esprint intermig, a Igualada.

Demà, la muntanya arriba a la Volta: la tercera etapa portarà els corredors de Sant Cugat a Camprodón, on finalment acabarà l'etapa. L'organització va decidir ahir que no s'arribés fins a Vallter 2000 per culpa de les condicions meteorològiques.