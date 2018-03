Uns 360 escolars passen pel Congost per 'tastar' els valors del beisbol

Alumnes de 4t, 5è i 6è de diverses escoles de Manresa i comarca, uns 360 en total, han provat in-situ, la pràctica del beisbol, en la primera edició d´una Jornada Interescolar de Minibeisbol que ha tingut lloc avui a la zona esportiva del Congost, coincidint amb el nomenament de Manresa com a ciutat del beisbol i softbol català 2018 i de la celebració del 25è Aniversari, també enguany, del Beisbol Club Manresa.

L´organització va anar a càrrec del propi club manresà amb el recolzament del Consell Esportiu del Bages, de l´Ajuntament de Manresa i de la Federació Catalana de beisbol i softbol. La dinamització de l´activitat la vancoordinar els alumnes del cicle formatiu de grau superior d´animació d´activitats fisicoesportives de l´Institut Quercus de Sant Joan, que actualment tenen un crèdit de beisbol.

«L´objectiu d´aquesta jornada de Minibeisbol és donar a conèixer el beisbol com a una eina més pel lleure i la recreació dels escolars, també per la competició, si s´escau. Igualment per fomentar entre els participants els valors que aporta l´esport del beisbol. A alguns escolars ja els havien explicat algun cop que és el beisbol, però no havien tingut oportunitat de practicar-ho sobre el terreny, i amb el material adient. Crec que és una experiència enriquidora i educativa per aquests joves esportistes». Així s'expressava Carles Fernández, director esportiu del Beisbol Club Manresa i professor del Quercus, a l´hora de sintetitzar el motiu de la trobada.

Ampliar l´escola

«No amaguem que ens agradaria ampliar l´abast de la nostra escola, que actualment té una cinquantena de jugadors. També tenim pendent la possibilitat d´oferir als col·legis, l´esport del beisbol com a una activitat extraescolar més i, si és possible, muntar una lliga escolar», afegia Fernández, qui reconeix que el beisbol «té poca repercussió en general a Catalunya, amb un miler de llicències, però en canvi el nivell dels jugadors en totes les categories és molt destacat. En el nostre cas, a Manresa tenim un centenar de practicants entre l´escola i els equips que ja competeixen».

A la jornada, hi han participat escolars del Collbaix (Sant Joan), Renaixença (Manresa), Sant Josep (Navàs), Sant Ignasi (Manresa), Paidos (Sant Fruitós), Fedac (Manresa) i Sant Miquel (Castellgalí). Els joves esportistes van quedar dividits en 36 equips, els quals, al llarg de la matinal, van quedar repartits per quatre espais de joc: el propi camp de beisbol, el camp de rugbi, el camp de futbol de terra i el Nou Estadi.