El Barça perd a Màlaga i el Baskonia consolida la seva posició de play-off

L'Unicaja va derrotar anit el Barça Lassa (95-91) al Martín Carpena en un partit en què tots dos equips van tenir la iniciativa però que van guanyar els locals tot i la millora final del conjunt blaugrana. Un resultat favorable, però, no impedeix l'eliminació gairebé inevitable dels malaguenys, que acumulen bones sensacions.

El Barça va sumar una nova derrota i, encara que va competir bé, va demostrar encara certa irregularitat, sobre quan juga com a visitant. De res va servir a l'equip de Svetislav Pesic el gran partit de Tomic: 22 punts i 11 rebots.

Per la seva part, el Baskonia no va tenir dubtes davant el Brose Bamberg, va dominar de principi a final i va endur-se una victòria (103-79) que li permet seguir en posicions de play-off quan falten tres jornades per acabar la fase regular de la competició. L'equip de Pedro Martínez va en tenir en Jayson Granger i Ilimane Diop, amb 17 i 16 punts, respectivament, els seus millors jugadors.

L'Eurolliga torna avui amb l'inici d'una segona jornada intersetmanal: el València visita el Milà (20.45 h) i, a la mateixa hora, el Reial Madrid rep el Zalgiris en un duel directe per la quarta posició. Demà, Barça i Baskonia s'enfrontaran al Palau Blaugrana.