El CN Minorisa és segon a la segona fase de la Lliga Catalana

L´ equip absolut del CN Minorisa va disputar disputar la segona fase de la Lliga Catalana, que es va dur a terme a la piscina del CN Tarraco a Tarragona.

L´equip que entrena Genís Rico, va competir amb els del següents clubs: CN Atletic Barceloneta, CN Tarraco, C N Igualada, CN Badalona, C N Vic-ETB, C N Esplugues i CN Cerdanyola, que totalitzaren una participació de 149 nedadors.

Les marques aconseguides pels nedadors bagencs, fa que la competició és pugui qualificar de molt positiva, doncs, van assolir 26 millors marques personals, algunes d´elles de força relleu i característiques que la fan històrica, com ho és la de Jana Torreblanca, baixant de la barrera del minut en els 100 metres lliures amb 59.52, o el seu registre en els 200 metres lliures, 2.08.58, marca mínima per a participar en aquesta prova en els Campionats d´Espanya d´hivern propers.

A la classificació per clubs d´aquesta segona jornada de la Lliga Catalana, el CN Minorisa va classificar-se segon amb 576 punts per darrera del CN Igualada amb 590; la tercera plaça va ser per al CN Badalona amb 485.