? El davanter de l'Atlètic de Madrid Diego Costa ha recalcat que el seu company Antoine Griezmann, pretès pel Barça, és «important» al club matalasser. «Ell sap com l'estimem i que és important. Encara segueix amb nosaltres i tant de bo segueixi així. És una decisió seva, però jo vull que es quedi i el millor per a ell és quedar-se. Ell va ser qui va trucar perquè vingués i ara no em pot deixar sol».