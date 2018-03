Doble podi per a la SA Súria als estatals absoluts de Madrid

La secció de jujitsu de la SA Súria va aconseguir pujar dues vegades al podi als Campionats d'Espanya d'aquesta especialitat que es va fer a la localitat madrilenya de Parla. Sheila Domínguez va obtenir la medalla de plata en la categoria de més de 70 quilos en lluita femenina i el seu company Eduard Solsona també va ascendir al podi, però en aquesta ocasió al tercer graó, ja que va ser bronze en menys de 77 quilos.

Així, pel que fa a Domínguez, va caure a la final davant d'Evadne Huecas, representant de la federació madrilenya. Amb anterioritat s'havia desfet d'una de les companyes de la guanyadora, la també madrilenya Adoración López, de la basca Izaskun Lizarralde i de la gallega Tamara Silva.

Tot i que a la competició només hi havia sis competidores, la duresa dels combats previs va provocar que Sheila Domínguez arribés molt minvada de forces a la final i això va provocar que no pogués rendir al màxim per intentar guanyar el títol.

També va ascendir al podi Eduard Solsona en menys de 77 quilos. El surienc va derrotar a la final de consolació un altre madrileny, Ignacio Llorente. En el seu primer combat es va trobar amb qui seria posteriorment el campió, el també madrileny Alberto Almansa, el qual no va poder superar, fet que li va barrar el camí a les dues primeres posicions. Tot seguit, però, va fer una bona repesca i va vèncer el basc Asier Lar-rañaga i el gallec Alejandro Domínguez, abans de superar Llorente en el combat per la medalla de bronze.

A tots dos els va acompanyar el seu tècnic, Gaspar Gamisans, que hi va fer d'àrbitre de la federació catalana.