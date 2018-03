La inscripció per a la VolCAT infantil encara és oberta

La VolCAT, la prova de bicicleta de muntanya que es fa des de divendres sant fins Pasqua amb l'epicentre a Igualada, tindrà un esdeveniment paral·lel amb la disputa de la competició infantil, per a la qual encara hi ha obertes les inscripcions. Per formalizar-les, podeu anar a ticketoci.net i fer-la per un preu de 10 euros. Allà hi haurà la informació pertinent, com ara que la prova serà dissabte i es farà en les categories prebenjamí, benjamí, principiant, aleví i infantil; és a dir, amb nens i nenes nascuts entre els anys 2004 i 2013. Hi haurà premi per als tres primers classificats de cadascuna de les categories, una camiseta tècnica i berenar.